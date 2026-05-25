Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce lundi, la neuvième édition de l’Antwerp Port Epic / Sels Trophy. Le Norvégien était présent dans un groupe de costaud qui s’est formé dans la dernière partie de course. Après avoir anticipé le sprint à 500 mètres de l’arrivée, Per Strand Hagenes résiste au retour de ses concurrents et s’impose. Il devance Pau Miquel (Bahrain Victorious) et Dries De Bondt (Jayco-AlUla). Les Français Sandy Dujardin (TotalEnergies) et Alexis Renard (Cofidis) prennent, respectivemen , la 4 et la 5ème place. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) règle le sprint du peloton et prend la 10ème place.

WHAT A MOVE! 🔥 An epic finish to an epic day at the Antwerp Port Epic as Per Strand Hagenes goes long in the final kilometre! 👏 pic.twitter.com/KxkCbB1TzE — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 25, 2026

Le classement de l’Antwerp Port Epic 2026