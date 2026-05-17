Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Hongrie 2026. Le Belge s’est imposé au sprint pour la troisième fois de la semaine. Il devance Alexis Renard (Cofidis) et Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). Malgré une chute à vingt kilomètres de l’arrivée, Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) remporte le classement général du Tour de Hongrie 2026. Sur le podium final, il devance Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) et Luke Plapp (Jayco-AlUla).
Final stage of Tour de Hongrie goes to Tim Merlier who absolutely dominates the final sprint wihs his team!
Final GC goes Jakob Söderqvist to who wins his first ever pro level stage race GC! #TourdeHongrie pic.twitter.com/u10dyvc4CL
— Eemeli (@LosBrolin) May 17, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour de Hongrie 2026
- Tim Merlier
- Alexis Renard
- Fernando Gaviria
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