Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Hongrie 2026. Le Belge s’est imposé au sprint pour la troisième fois de la semaine. Il devance Alexis Renard (Cofidis) et Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). Malgré une chute à vingt kilomètres de l’arrivée, Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) remporte le classement général du Tour de Hongrie 2026. Sur le podium final, il devance Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) et Luke Plapp (Jayco-AlUla).

Le classement de la 5ème étape du Tour de Hongrie 2026
  1. Tim Merlier
  2. Alexis Renard
  3. Fernando Gaviria

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Crédit : Tour de Hongrie