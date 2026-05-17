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4ᵉ étape Tour de Hongrie : Groenewegen le plus rapide Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Hongrie devant Danny van Poppel et Tim Torn Teutenberg.

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Tour de Hongrie : Danny van Poppel enchaîne sur la 2ᵉ étape Deuxième victoire consécutive pour Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui s'est imposé au sprint sur la 2ᵉ étape du Tour de Hongrie.

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Tour de Hongrie : Thbau Nys récidive sur la 4ᵉ étape Deuxième victoire en deux jours pour Thibau Nys (Lidl-Trek), qui s'est imposé sur la 4ᵉ étape du Tour de Hongrie devant Marc Hirschi.