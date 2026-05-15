Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Hongrie 2026. Sous une pluie battante, le Belge s’est imposé au sprint dans les rues de Szekszárd. Il devance Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), qui a de nouevau lancé de très loin avant de se faire déborder par Merlier, et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG). Après sa victoire sur la 1ère étape, Tim Merlier récupère le maillot jaune de leader à Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), avant l’étape reine ce samedi.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Hongrie 2026
  1. Tim Merlier
  2. Fernando Gaviria
  3. Juan Sebastian Molano

Crédit : Tour de Hongrie