Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Hongrie 2026. Après une nouvelle journée pluvieuse, les organisateurs ont décidé de retirer une boucle du circuit final au dernier moment, profitant aux échappés en tête de course. Jakob Söderqvist est le plus fort à l’avant et se détache dans les plus forts pourcentages. Le rouleur suédois s’impose en solitaire à Pécs. Il devance son compagnon d’échappée Adrian Benito (Team Polti VisitMalta) et Luke Plapp (Jayco-AlUla). Jakob Söderqvist décroche sa quatrième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader, 40″ devant Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG).

Le classement de la 4ème étape du Tour de Hongrie 2026
  1. Jakob Söderqvist
  2. Adrian Benito
  3. Luke Plapp

Crédit : Tour de Hongrie