Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Hongrie 2026. Après une nouvelle journée pluvieuse, les organisateurs ont décidé de retirer une boucle du circuit final au dernier moment, profitant aux échappés en tête de course. Jakob Söderqvist est le plus fort à l’avant et se détache dans les plus forts pourcentages. Le rouleur suédois s’impose en solitaire à Pécs. Il devance son compagnon d’échappée Adrian Benito (Team Polti VisitMalta) et Luke Plapp (Jayco-AlUla). Jakob Söderqvist décroche sa quatrième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader, 40″ devant Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG).

Scénario très particulier sur l’étape reine du Tour de Hongrie : présent dans l’échappée, Jakob Söderqvist s’impose alors que le dernier tour a été annulé juste avant l’ascension à cause des conditions météo ! #lequipeVELO pic.twitter.com/tCmEHCBasH — L’Équipe (@lequipe) May 16, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de Hongrie 2026