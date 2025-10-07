Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 38ᵉ édition de Binche-Chimay-Binche. En l’absence d’Arnaud De Lie, malade, le Belge s’est imposé au sprint sur les pavés de Binche. Il devance Nils Eekhoff (Picnic PostNL) et Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), qui complète le podium après avoir évité la chute dans les derniers mètres.

Le classement de Binche-Chimay-Binche 2025
  1. Jordi Meeus
  2. Nils Eekhoff
  3. Christophe Laporte

Crédit : Facebook / Laurent Devin

 

 