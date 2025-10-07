Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 38ᵉ édition de Binche-Chimay-Binche. En l’absence d’Arnaud De Lie, malade, le Belge s’est imposé au sprint sur les pavés de Binche. Il devance Nils Eekhoff (Picnic PostNL) et Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), qui complète le podium après avoir évité la chute dans les derniers mètres.

Jordi Meeus clinches the win at Binche-Chimay-Binche with a powerful sprint 💪 pic.twitter.com/D6Qx6nrl8g — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 7, 2025

Le classement de Binche-Chimay-Binche 2025

Jordi Meeus Nils Eekhoff Christophe Laporte

