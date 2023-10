Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) a remporté, ce mardi, la 36ᵉ édition de Binche-Chimay-Binche. Alors que le final de la course est débridé, on assiste à de nombreuses attaques, de Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step) ou Jasper Styven (Lidl-Trek) notamment. Mais c’est un peloton groupé qui aborde les 5 derniers kilomètres. Sous la flamme rouge, Soren Kragh Andersen (Alepcin-Deceuninck) passe à l’offensive sur les pavés, mais se fait déborder par Luca Mozzato dans les derniers mètres. Le coureur d’Arkéa-Samsic devance Edward Theuns (Lidl-Trek) et Soren Kragh Andersen. À 25 ans, Mozzato décroche la deuxième victoire de sa carrière, après avoir débloqué son compteur sur le Tour Poitou-Charentes il y a quelques semaines.

La réaction de Luca Mozzato

« Tout le monde voulait être devant afin de prendre les bonnes roues, afin d’éviter aussi les cassures. La course a été stressante dès l’entrée sur le circuit. Le peloton qui aborde le final n’arrive pas complètement explosé, mais il était en revanche bien morcelé quand même. Je vois des coureurs faire l’effort devant moi, et je les suis. Je suis heureux de l’épilogue de cette épreuve car je ramène la victoire. J’ai attendu avant de déclencher mon sprint, et quand je fais l’effort cela a été le bon moment. Il faut avoir la chance de son côté sur une telle arrivée, car l’écart avec le peloton n’est jamais énorme. Ce qui m’a avantagé c’est que je suis revenu de l’arrière avec pas mal de vitesse. C’était une bonne journée pour moi, et pour l’équipe Arkéa-Samsic. Cette course, même si ce n’est pas mon premier succès – car celui-ci a toujours une saveur particulière – restera gravée dans ma mémoire pendant pas mal de temps ».

