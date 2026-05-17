Jon Barrenetxea (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 86ème édition des Boucles de l’Aulne, neuvième manche de la FDJ United Series 2026. Présent en tête de course, l’Espagnol s’est imposé au sprint devant Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) et Maxime Vezie (CIC Pro Cycling Academy). David Gaudu (Groupama – FDJ United) prend la 5ème place. Déjà vainqueur du Tour du Finistère ce samedi, Jon Barrenetxea enchaîne une deuxième victoire en deux jours de course.

¡Doblete para Movistar Team! 🇪🇸 Jon Barrentxea gana en esprín reducido tras romper la carrera a 60km de meta. Doblete tras ganar ayer en Tour du Finistère. Ⓜ️ Movistar arrasa Boucles de l’Aulne – Châteaulin con 6º Cepeda, 8º Canal y 10º Tesfa. Entendiendo dónde pueden ganar. pic.twitter.com/9mSZc0xEpj — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) May 17, 2026

Le classement des Boucles de l’Aulne 2026