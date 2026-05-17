Jon Barrenetxea (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 86ème édition des Boucles de l’Aulne, neuvième manche de la FDJ United Series 2026. Présent en tête de course, l’Espagnol s’est imposé au sprint devant Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) et Maxime Vezie (CIC Pro Cycling Academy). David Gaudu (Groupama – FDJ United) prend la 5ème place. Déjà vainqueur du Tour du Finistère ce samedi, Jon Barrenetxea enchaîne une deuxième victoire en deux jours de course.

Le classement des Boucles de l’Aulne 2026

  1. Jon Barrenetxea
  2. Clément Venturini
  3. Maxime Vezie

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Crédit : LNC / Marie Vaning