Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Christophe Laporte,… Le gratin du cyclisme mondial sera au départ de la Bretagne Classic.

La 87ᵉ édition de la Bretagne Classic, anciennement Grand-Prix de Plouay, a lieu ce dimanche 3 septembre. Créée en 1931, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) s’était imposé au sprint devant Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) et Alexander Kamp (Trek-Segafredo). Cette année, le champion du monde Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) participera à sa première course officielle depuis son sacre à Glasgow.

Le palmarès de la Bretagne Classic

Le parcours de la Bretagne Classic

Avec 258,300 km et 4.235 m de dénivelé au programme, le parcours passant par 32 communes sera usant et favorisera les hommes les plus forts du moment. Le peloton terminera sa course sur le circuit de Plouay avec la bosse de Rostervel (1,4 km à 4,6%) qui devrait se révéler décisive à 9 km de l’arrivée. La mythique bosse du Lezot (0,8 km à 4,9%) sera le dernier obstacle à franchir à 4 km du but.

Les favoris de la Bretagne Classic

Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Le Danois est en grande forme depuis les championnats du monde.





Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Le Néerlandais devrait être à l’aise sur ce tracé.





Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Le Varois sera le leader de l’équipe Jumbo-Visma.





Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost)

L’Italien aura une belle carte à jouer.









Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Le champion de Suisse sera à surveiller.





Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

En cas d’arrivée groupée, il sera l’homme à battre.





Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

Le jeune belge a terminé au pied du podium l’an dernier.





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Le puncheur français tentera de jouer les premiers rôles.





La startlist de la Bretagne Classic

Comment suivre la course ?

L’épreuve sera à suivre en direct sur France 3 dès 15 h 15.