Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la Bretagne Classic. À 20 kilomètres de l’arrivée, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) accélère dans le peloton. Un groupe d’une dizaine de coureurs s’extirpe du peloton et reprend l’homme de tête Stefan Küng (Groupama-FDJ), qui était sorti à 80 kilomètres de l’arrivée. À l’avant de la course, on retrouve notamment Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ou encore Valentin Madouas. Le peloton navigue à une trentaine de secondes de la tête de course.

#BretagneClassic | Gagner Plouay pour un Breton avec le maillot de champion de France sur le dos, elle est magnifique cette victoire de Valentin Madouas 🤩

▶️ Suivez la course en direct : https://t.co/ccp4KTnS4N pic.twitter.com/B8uQMXkWMg — francetvsport (@francetvsport) September 3, 2023

À un tour de l’arrivée, cinq coureurs s’isolent en tête avec : Valentin Madouas, Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies), Felix Großschartner (UAE Team Emirates), Frederik Wandahl (Bora-Hansgrohe) et l’infatigable Stefan Küng. Dans la mythique bosse du Lezot (0,8 km à 4,9%), Großschartner accélère, mais n’arrive pas à se débarrasser de ses adversaires. Au sprint, champion de France Valentin Madouas s’impose à domicile devant Mathieu Burgaudeau et Felix Großschartner.

Le classement de la Bretagne Classic