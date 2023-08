L’équipe Alpecin-deceuninck vient de dévoiler le programme de fin de saison du champion du monde Mathieu van der Poel.

Après son titre de champion du monde, Mathieu Van der Poel sera au départ de la Bretagne Classic le 3 septembre avec son coéquipier Jasper Philipsen. Le Néerlandais participera également au GP de Fourmies avant de terminer sa saison lors de Paris-Tours. Van der Poel tentera d’obtenir sa qualification pour les JO de VTT lors du Test Event Paris 2024 le 23 septembre.

Here they are: the programs of both our world champion @mathieuvdpoel and @JasperPhilipsen for the upcoming weeks. #alpecindeceuninck pic.twitter.com/ciXZ6jGctQ

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 27, 2023