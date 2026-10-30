Tifany Huot-Marchand et Alexandre Léauté offrent les premières médailles à la France aux Mondiaux de para-cyclisme sur piste 2026.

Bonne première journée pour les Français aux Mondiaux de para-cyclisme, ce jeudi 29 octobre à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Déjà vainqueur l’an dernier, Alexandre Léauté a une nouvelle fois dominé la course scratch C2. Il s’est imposé en prenant la tête à six tours de l’arrivée, sans jamais la lâcher.

Alexandre Léauté s’offre ainsi son 17e titre mondial sur piste, devant le Belge Ewoud Vromant et le Japonais Shota Kawamoto. « C’était difficile d’avoir la pancarte, mais on a bien couru avec l’équipe. Cette épreuve lance bien ma semaine », a déclaré le coureur breton après la course.

Les deux autres Français engagés dans cette épreuve, Andrea Ercolanelli et Grégoire Berthon, ont terminé respectivement 10e et 14e.

Tifany Huot-Marchand décroche sa première médaille internationale

Tifany Huot-Marchand s’est quant à elle offert sa toute première médaille internationale en remportant la course scratch C3 devant la Chinoise Wang Xiaomei. Les deux coureuses se sont livré un duel très serré, départagé à la photo-finish. « Je suis très contente. D’autant plus qu’il y a quatre ans, j’étais ici à l’hôpital (à cause de la chute qui l’a rendue tétraplégique). Je ne réalise pas trop », a réagi Tifany Huot-Marchand après sa victoire.

Ancienne patineuse de vitesse sur piste courte, Tifany Huot-Marchand n’a jamais pu rechausser les patins après une terrible chute survenue en octobre 2022 lors d’une compétition à Heerenveen, aux Pays-Bas, non loin du lieu où se déroulent actuellement les Mondiaux de paracyclisme. L’athlète s’était grièvement blessée aux cervicales et les médecins lui prédisaient à l’époque qu’elle ne pourrait plus marcher. Elle a heureusement su déjouer les pronostics, participant au Marathon pour tous des Jeux olympiques de Paris 2024 avant d’entamer une carrière dans le para-cyclisme.