Les Mondiaux de para-cyclisme sur piste auront été fructueux pour les Français Tifany Huot-Marchand et Alexandre Léauté. Mathis Tiphaigne et Katell Alençon repartent aussi médaillés.

Tifany Huot-Marchand avait déjà créé la surprise jeudi dernier en décrochant la médaille d’or du scratch C3, sa toute première médaille internationale depuis le début de sa carrière en cyclisme. Et elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin : samedi, la Française s’est imposée dans la course à élimination devant les Allemandes Marie Quellhorst (2e) et Lara Wolleschensky (3e).

Et comme on dit : jamais deux sans trois. Ce dimanche, pour la dernière journée de compétition à Apeldoorn, Tifany Huot-Marchand a remporté le sprint C3, devant l’Allemande Marie Quellhorst (2e) et la Canadienne Mel Pemble (3e).

« C’est beaucoup d’émotions », a réagi la coureuse ce dimanche auprès de L’Équipe. « Après la première journée, j’étais fatiguée physiquement, nerveusement. Mais, en retraçant mon histoire, ça m’a galvanisée. Je préfère avoir mal au corps que mal au cœur. » Tifany Huot-Marchand évoque en effet l’accident survenu sur la glace de Heerenveen en 2022, non loin d’où se déroulaient ce week-end les Mondiaux de para-cyclisme sur piste. L’ancienne patineuse avait dû mettre un terme à sa carrière en raison d’une grave blessure aux cervicales qui aurait pu la laisser tétraplégique, avant de se tourner vers le cyclisme.

La coureuse a aussi confié s’être servie de son expérience en short-track pour l’appliquer au cyclisme sur piste. « Grâce au short-track, j’ai une bonne lecture des courses en peloton, je sais me placer, quand attaquer, décrypte-t-elle. Je m’inspire aussi de comment courent mes coéquipiers, de leur enseignement. »

Deuxième médaille d’or pour Alexandre Léauté

Le Breton Alexandre Léauté n’a pas non plus démérité ce week-end. Le coureur de 25 ans a ajouté une nouvelle médaille d’or à son palmarès en remportant lui aussi, ce dimanche, la course à élimination C2 chez les hommes, devant le Japonais Shota Kawamoto (2e) et l’Australien Darren Hicks (3e). Alexandre Léauté a également décroché une médaille d’argent sur le kilomètre, derrière le Néerlandais Hidde Buur.

On retiendra aussi la victoire de Mathis Tiphaigne dans la course à élimination C5 vendredi et la médaille de bronze de Katell Alençon dans la course à élimination C4 dimanche. Au total, la France repart avec huit médailles et se classe cinquième au tableau des médailles de ces Mondiaux de para-cyclisme sur piste. La Grande-Bretagne s’est hissée au sommet du classement avec un total de 27 médailles, dont huit en or.

🇫🇷 2 TITRES ET 1 MÉDAILLE DE BRONZE POUR CONCLURE LES MONDIAUX ! 🥇 Alexandre Léauté décroche un nouveau titre mondial sur l’élimination C2 ! 🥇 Tifany Huot-Marchand s’offre une 3e médaille d’or sur la vitesse WC3 ! 🥉 Katell Alençon décroche le bronze sur l’élimination C4 ! pic.twitter.com/BPxNPvFaoy — FFHandisport (@FFHandisport) November 1, 2026

Bilan des mondiaux de para-cyclisme sur Piste pour les français

Tifany Huot Marchand

Medaille d’or au scratch C3

au scratch C3 Médaille d’or à la course à élimination C3

à la course à élimination C3 Médaille d’or au Sprint C3

Alexandre Léauté

Médaille d’or au scratch C2

au scratch C2 Médaille d’or au à la course à élimination C2

au à la course à élimination C2 Médaille d’argent au kilomètre C2

Mathis Tiphaigne

Médaille d’or à la course à élimination C5

Katell Alençon