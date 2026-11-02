Les Mondiaux de para-cyclisme sur piste auront été fructueux pour les Français Tifany Huot-Marchand et Alexandre Léauté. Mathis Tiphaigne et Katell Alençon repartent aussi médaillés.
Tifany Huot-Marchand avait déjà créé la surprise jeudi dernier en décrochant la médaille d’or du scratch C3, sa toute première médaille internationale depuis le début de sa carrière en cyclisme. Et elle ne s’est pas arrêtée en si bon chemin : samedi, la Française s’est imposée dans la course à élimination devant les Allemandes Marie Quellhorst (2e) et Lara Wolleschensky (3e).
Et comme on dit : jamais deux sans trois. Ce dimanche, pour la dernière journée de compétition à Apeldoorn, Tifany Huot-Marchand a remporté le sprint C3, devant l’Allemande Marie Quellhorst (2e) et la Canadienne Mel Pemble (3e).
« C’est beaucoup d’émotions », a réagi la coureuse ce dimanche auprès de L’Équipe. « Après la première journée, j’étais fatiguée physiquement, nerveusement. Mais, en retraçant mon histoire, ça m’a galvanisée. Je préfère avoir mal au corps que mal au cœur. » Tifany Huot-Marchand évoque en effet l’accident survenu sur la glace de Heerenveen en 2022, non loin d’où se déroulaient ce week-end les Mondiaux de para-cyclisme sur piste. L’ancienne patineuse avait dû mettre un terme à sa carrière en raison d’une grave blessure aux cervicales qui aurait pu la laisser tétraplégique, avant de se tourner vers le cyclisme.
La coureuse a aussi confié s’être servie de son expérience en short-track pour l’appliquer au cyclisme sur piste. « Grâce au short-track, j’ai une bonne lecture des courses en peloton, je sais me placer, quand attaquer, décrypte-t-elle. Je m’inspire aussi de comment courent mes coéquipiers, de leur enseignement. »
Deuxième médaille d’or pour Alexandre Léauté
Le Breton Alexandre Léauté n’a pas non plus démérité ce week-end. Le coureur de 25 ans a ajouté une nouvelle médaille d’or à son palmarès en remportant lui aussi, ce dimanche, la course à élimination C2 chez les hommes, devant le Japonais Shota Kawamoto (2e) et l’Australien Darren Hicks (3e). Alexandre Léauté a également décroché une médaille d’argent sur le kilomètre, derrière le Néerlandais Hidde Buur.
On retiendra aussi la victoire de Mathis Tiphaigne dans la course à élimination C5 vendredi et la médaille de bronze de Katell Alençon dans la course à élimination C4 dimanche. Au total, la France repart avec huit médailles et se classe cinquième au tableau des médailles de ces Mondiaux de para-cyclisme sur piste. La Grande-Bretagne s’est hissée au sommet du classement avec un total de 27 médailles, dont huit en or.
Bilan des mondiaux de para-cyclisme sur Piste pour les français
Tifany Huot Marchand
- Medaille d’or au scratch C3
- Médaille d’or à la course à élimination C3
- Médaille d’or au Sprint C3
Alexandre Léauté
- Médaille d’or au scratch C2
- Médaille d’or au à la course à élimination C2
- Médaille d’argent au kilomètre C2
Mathis Tiphaigne
- Médaille d’or à la course à élimination C5
Katell Alençon
- Médaille de bronze sur la course à élimination C4