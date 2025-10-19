Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 43ᵉ édition du Chrono des Nations. Au terme de ce contre-la-montre de 44,87 km autour des Herbiers, le Britannique a signé le meilleur temps en 51:12″, à plus de 52,5 km/h de moyenne. Il devance Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), +30″, et Stefan Küng, +1:15″, qui disputait sa dernière course sous le maillot de la Groupama-FDJ. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) terminé au pied du podium à 1:37″.

Le classement du Chrono des Nations 2025

Joshua Tarling Jay Vine Stefan Küng

