Natnael Tesfatsion (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 81ème édition du Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoan, en Espagne. Dans la dernière ascension du jour, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et le champion d’Espagne Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) prennent quelques longueurs d’avance mais sont repris dans la descente. L’Érythréen Natnael Tesfatsion règle un groupe de dix coureurs au sprint et s’impose pour la deuxième fois de la saison. Il devance Pau Piquel (Bahrain Victorious) et Alex Aranburu (Cofidis). Premier Français, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) prend la 8ème place tandis que Dario Giuliano (Team Polti VisitMalta) complète le top 10.

Le classement du Circuit de Getxo 2026

  1. Natnael Tesfatsion
  2. Pau Piquel
  3. Alex Aranburu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crédit : Cofidis / Getty Images

 