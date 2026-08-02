Natnael Tesfatsion (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 81ème édition du Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoan, en Espagne. Dans la dernière ascension du jour, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et le champion d’Espagne Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) prennent quelques longueurs d’avance mais sont repris dans la descente. L’Érythréen Natnael Tesfatsion règle un groupe de dix coureurs au sprint et s’impose pour la deuxième fois de la saison. Il devance Pau Piquel (Bahrain Victorious) et Alex Aranburu (Cofidis). Premier Français, Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) prend la 8ème place tandis que Dario Giuliano (Team Polti VisitMalta) complète le top 10.
😎 Una victoria ‘𝙏𝙀𝙎𝙁𝘼𝙏𝙎𝙄𝙊𝙉 𝙈𝙊𝘿𝙀𝙇’
¡El eritreo Natnael Tesfatsion da a @Movistar_Team una gran victoria en el Circuito de Getxo con un sprint AGÓNICO! pic.twitter.com/M3pK2ELmLv
— Teledeporte (@teledeporte) August 2, 2026
Le classement du Circuit de Getxo 2026
- Natnael Tesfatsion
- Pau Piquel
- Alex Aranburu
Results powered by FirstCycling.com