Jenny Rissveds et Luca Martin ont remporté le classement général de la coupe du monde de VTT à l’issue de la dernière manche, disputée à Lake Placid (États-Unis).

La dernière manche de la Coupe du monde de VTT a conduit les pilotes sur les sites olympiques de Lake Placid (États-Unis). Après une saison éprouvante, cette manche finale a constitué une ultime épreuve physique pour des organismes fatigués et un véritable défi pour le matériel, les crevaisons venant anéantir les espoirs de plusieurs pilotes. Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing) et Sina Frei (Specialized Factory Racing) ont fait preuve de sang-froid pour s’imposer au sprint lors de la manche finale de la Coupe du monde UCI de cross-country olympique (XCO) de cette année. Parallèlement, Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) et Luca Martin (Cannondale Factory Racing) ont été récompensés de leur régularité tout au long de la saison par les titres au classement général.

Les courses des moins de 23 ans ont vu de nouveaux visages monter sur la plus haute marche du podium, Naël Rouffiac (Origine Racing Division) et Fiona Schibler (Bike Team Solothurn) célébrant leur première victoire en Coupe du monde UCI. Valentina Corvi (Canyon XC Racing) et Paul Schehl (Lexware Mountainbike Team) ont quant à eux couronné des saisons impressionnantes en remportant les classements généraux. Cannondale Factory Racing a conclu un week-end exceptionnel en décrochant la troisième place du classement par équipes, tandis que Specialized Factory Racing s’est adjugé le titre général par équipes. L’écurie a ainsi soulevé « The Summit », le tout premier trophée par équipes de la Coupe du Monde de VTT UCI, après avoir remporté toutes les manches de la saison à l’exception de la finale.

Carton plein pour Cannondale Factory Racing

Charlie Aldridge a su garder son calme lors d’un sprint final haletant pour devancer Filippo Colombo (SCOTT-SRAM MTB Racing Team) et remporter la dernière manche de la saison de Coupe du Monde XCO UCI (catégorie Élite hommes). Alors que l’équipe Cannondale Factory Racing doit être dissoute à la fin de la saison, ses pilotes ont répondu présent pour leur ultime sortie. Aldridge a signé sa deuxième victoire en Coupe du Monde XCO UCI, douze mois après son premier succès lors de la finale de la saison 2025 à Mont-Sainte-Anne (Canada). Son coéquipier Luca Martin a parachevé ces adieux mémorables pour l’équipe en remportant les classements généraux du XCC et du XCO. Adrien Boichis (Specialized Factory Racing), qui a manqué les deux manches nord-américaines, conserve la deuxième place du classement général.

Rissveds décroche un titre historique

Chez les femmes, Martina Berta (Origine Racing Division) abordait cette dernière manche de la saison en pleine forme, après avoir réalisé le doublé XCO-XCC à Soldier Hollow, dans l’Utah (États-Unis), deux semaines plus tôt. De son côté, Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team) a confirmé son retour en forme après avoir manqué le début de saison. Malgré un contretemps et l’obligation de mettre pied à terre dans le passage rocheux lors du premier tour, Maxwell a réussi à revenir dans le groupe de tête.

En tête, Frei a pris les commandes à l’entame du dernier tour décisif. Lorsque Berta s’est accrochée avec Maxwell, la pilote de l’équipe Specialized Factory Racing a semblé creuser l’écart nécessaire. Mais Berta a refusé de laisser filer la victoire, revenant en force dans la descente pour se placer à portée d’attaque avant le sprint final. Berta a lancé une ultime offensive, mais Frei a puisé dans ses dernières ressources pour résister et s’offrir sa troisième victoire de la saison en Coupe du Monde UCI de XCO. De son côté, une 11e place a suffi à Rissveds pour s’adjuger le classement général, devenant ainsi la première athlète suédoise à remporter la Coupe du monde UCI de XCO.

Crédit Photos : WHOOP UCI Mountain Bike World Series