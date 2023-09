Elia Viviani (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de la Cro Race. À 6 kilomètres de l’arrivée, le tenant du titre Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) est pris dans une chute et ne parvient pas à rentrer dans le peloton. Le Slovène perd 48″ dès la 1ʳᵉ étape. À l’avant, parfaitement emmené dans le final, Elia Viviani s’impose au sprint devant Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich) et Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team). L’Italien n’avait plus gagné depuis la dernière étape du Tour de Crotie, c’était en octobre 2022.

