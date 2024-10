Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape de la Cro Race. En raison des fortes précipitations, l’étape a été raccourcie à 89,5 km. À la mi-course, Brandon McNulty et Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) passent à l’offensive. À 41 kilomètres de l’arrivée, McNulty accélère et distance Heiduk. Au terme d’un numéro en solitaire, l’Américain lève les bras à Opatija. Il devance son coéquipier Igor Arrieta et Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich PostNL). McNulty fait coup double et s’empare de la tête du classement général, alors que les temps ont été figés à 11,5 kilomètres de l’arrivée.

Le classement de la 3ᵉ étape de la Cro Race

Brandon McNulty Igor Arrieta Tobias Lund Andresen

