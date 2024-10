Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de la Cro Race. Le Norvégien s’est imposé au sprint devant Oded Kogut (Israel – Premier Tech) et Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa). Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Kristoff s’impose pour la deuxième fois cette semaine, sa 96ᵉ victoire chez les professionnels. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

Alexander Kristoff (UnoX-Mobility) wins stage 5 of @cro_race in Karlovac, another shortened race due to bad weather. 💪🇳🇴 A bit of rain and cold were good for the Norwegian veteran to take his 8th victory of this season. #CRORace pic.twitter.com/WbKmoFfS5D

— Mihai Simion (@faustocoppi60) October 5, 2024