Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de la Cro Race. Au terme d’un dernier kilomètre sinueux, le Norvégien s’est imposé au sprint devant les Italiens Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) et Alberto Bruttomesso (Bahrain Victorious). À 37 ans, Kristoff décroche la 95ᵉ victoire de sa carrière et s’empare du premier maillot rouge de leader.

La première étape de la Cro Race s’est jouée au sprint, et c’est Alexander Kristoff qui s’est montré le plus rapide, devant Giovanni Lombardi et Alberto Bruttomesso ! #lequipeVELO pic.twitter.com/bZTL6QYiOD

— L’ÉQUIPE (@lequipe) October 1, 2024