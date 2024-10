Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de la Cro Race. Le Colombien s’est imposé au sprint devant Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) et Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe). Lonardi s’empare de la tête du classement général après avoir pris les bonifications à l’arrivée.

Second stage of CRO Race goes to Sebastian Molano who takes his first win of the season! #CROracehttps://t.co/M3cFC9H6bx pic.twitter.com/6AbYsw5ZQU

— Eemeli (@LosBrolin) October 2, 2024