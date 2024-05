Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Hongrie. Le sprint final a été marqué par une très grosse chute à l’avant, impliquant de nombreux coureurs qui ont chuté à pleine vitesse. C’est finalement Sam Welsford qui s’impose au sprint devant Samuel Quaranta (Team MBH Bank Colpack Ballan) et Jakub Mareczko (Team Corratec – Vini Fantini). Après ses trois victoires obtenues sur le Tour Down Under en tout début de saison, Welsford renoue avec la victoire.

Sam Welsford n'avait plus gagné depuis janvier : le sprinteur de Bora-Hansgrohe se relance en remportant la première étape du Tour de Hongrie ! 😣 Un sprint marqué par une grosse chute dans le sprint final #lequipeVELO pic.twitter.com/b1uSqvh1ju — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 8, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Hongrie

Sam Welsford Samuel Quaranta Jakub Mareczko

