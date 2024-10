Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de la Cro Race. Le Danois s’est imposé en puncheur au sommet de la difficulté finale. Il devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Odd Christian Eiking (Uno-X Mobility). 7ᵉ de l’étape, Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve la tête du classement général.

