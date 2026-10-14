Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape de l’Eneco Tour 2026. Le Belge s’est facilement imposé au sprint au terme des 120 kilomètres de course disputés autour d’Ede. Il devance Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et Gerben Thijssen (Alpecin – Premier Tech). Premier Français, Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) prend la quatrième place. Vainqueur du prologue, Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) conserve le maillot orange de leader.

Tim Merlier is different class! 🔥 The Belgian picks up the Stage 1 victory at Eneco Tour 👏 https://t.co/xHaA6khqV2 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 14, 2026

Le classement de la 1ère étape de l’Eneco Tour 2026

Tim Merlier Dylan Groenewegen Gerben Thijssen





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