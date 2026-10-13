Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) a remporté, ce mardi soir, le prologue de l’Eneco Tour 2026, nouveau nom du Tour de Hollande. Au terme des 3.1 km de course, disputés de nuit, dans les rues de La Haye, le champion de Suède du contre-la-montre a signé le meilleur temps en 3:32″, à plus de 52.5 km/h de moyenne. Il devance Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), +01″, et le tenant du titre, Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), +01″. À 23 ans, Söderqvist décroche sa septième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot orange de leader.

🇸🇪 Söderqvist takes narrow victory in 🇳🇱 Eneco Tour prologue RACE REPORT 📰 https://t.co/lgpjphbj6o 📸 Cor Vos https://t.co/9RgMuMWuw7 — Domestique (@Domestique___) October 13, 2026