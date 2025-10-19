Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Après avoir fait le jump sur les trois hommes de tête, le champion des Pays-Bas s’est facilement imposé au sprint devant Huub Artz (Intermarché-Wanty) et Alec Segaert (Lotto). 2ᵉ de l’étape reine ce samedi, Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de ce Tour de Hollande 2025, plus d’un après sa dernière victoire et après une saison 2025 perturbée par un virus. Sur le podium final, il devance Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) et Jakob Söderqvist (Lidl-Trek).

Danny van Poppel with a late escape for the win! 🙌 The Dutchman takes the final stage of his home race with a strong final few kilometres. pic.twitter.com/T6zZ5sSnGI — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 19, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Hollande 2025

Danny van Poppel Huub Artz Alec Segaert

Results powered by FirstCycling.com