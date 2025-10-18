Timo De Jong (VolkerWessels Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Dans le final, Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) et Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) attaquent dans le peloton et reviennent sur les hommes de tête. Timo De Jons créée la surprise et s’impose au sprint au sommet de VAM-Berg devant Christophe Laporte, qui s’empare du maillot orange de leader. Lukas Kubis complète le podium du jour et pointe à la 2ᵉ place du général, à 37″ de Laporte avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Hollande 2025
  1. Timo De Jong
  2. Christophe Laporte
  3. Lukas Kubis

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Visma | Lease a Bike