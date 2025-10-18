Timo De Jong (VolkerWessels Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Dans le final, Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) et Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) attaquent dans le peloton et reviennent sur les hommes de tête. Timo De Jons créée la surprise et s’impose au sprint au sommet de VAM-Berg devant Christophe Laporte, qui s’empare du maillot orange de leader. Lukas Kubis complète le podium du jour et pointe à la 2ᵉ place du général, à 37″ de Laporte avant la dernière étape ce dimanche.

Christophe Laporte battu sur la 4e étape du Tour de Hollande ! Timo de Jong a pris le meilleur sur le Français dans le final. Laporte prend tout de même la tête du classement général #LesRP pic.twitter.com/UGaVQD6cCD — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 18, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Hollande 2025

Timo De Jong Christophe Laporte Lukas Kubis

