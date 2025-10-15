Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi soir, le prologue du Tour de Hollande 2025. Le champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre a signé le meilleur temps au terme des quatre kilomètres de course dans les rues de La Haye. Il devance, pour moins d’une seconde, les coureurs de la Lidl-Trek Cameron Rogers et Jakob Söderqvist. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) prend la 4ᵉ place à trois secondes.

Ethan Hayter sets the fastest time on the course, edging out Cameron Rogers in the Tour of Holland time-trial 🔥⏱️ pic.twitter.com/4gpWHpC8cB — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 14, 2025

Le classement du prologue du Tour de Hollande 2025