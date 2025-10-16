Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 14,8 km autour d’Etten-Leur, le champion de Grande-Bretagne a réalisé le meilleur temps en 16:56″, à plus de 52 Km/h de moyenne. Il devance Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), +04″, et Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), +15″. Vainqueur du prologue, Ethan Hayter retrouve le maillot orange de leader, 02″ devant Söderqvist.

It’s double Dutch for Ethan Hayter as he takes Stage 2 in the Tour of Holland 💪 Soudal-Quickstep are three for three so far this race! pic.twitter.com/W01OB3eIvx — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 16, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Hollande 2025

Ethan Hayter Jakob Söderqvist Christophe Laporte

