Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 14,8 km autour d’Etten-Leur, le champion de Grande-Bretagne a réalisé le meilleur temps en 16:56″, à plus de 52 Km/h de moyenne. Il devance Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), +04″, et Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), +15″. Vainqueur du prologue, Ethan Hayter retrouve le maillot orange de leader, 02″ devant Söderqvist.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Hollande 2025
  1. Ethan Hayter
  2. Jakob Söderqvist
  3. Christophe Laporte

Crédit : Cor Vos