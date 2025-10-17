Quelques kilomètres après le départ de la 3ᵉ étape, l’organisation du Tour de Hollande a annoncé sa décision de ne pas reprendre la course. La course a été interrompue après l’entrée d’une voiture et d’un camion venant en sens inverse du parcours. Après concertation avec les coureurs, il a été décidé de ne pas reprendre la course. Aucun vainqueur n’a donc été déclaré. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) reste leader.

Een koers zonder finish, maar met applaus: de etappe van de NIBC Tour of Holland in Limburg werd stilgelegd na een gevaarlijke situatie, maar de renners toonden opvallend veel begrip voor de organisatie 👇https://t.co/fGgIAr8GDr pic.twitter.com/pKXXbNEeJ7 — Wieler Revue (@wielerrevue) October 17, 2025

« Après une section neutralisée mouvementée, une voiture venant en sens inverse, après avoir été arrêtée à deux reprises, a choisi d’ignorer le signal des commissaires moto et a poursuivi sa route. En conséquence, les coureurs ont refusé de poursuivre la course. L’organisation respecte la volonté des coureurs et des directeurs sportifs », indique l’organisation.