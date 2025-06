Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team) a remporté ce lundi, la 2ᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Au terme d’un numéro de 62 kilomètres en solitaire, le Belge a résisté au retour du peloton pour s’imposer. Il devance Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team) et Mirko Bozzola (S.C. Padovani Polo Cherry Bank). Jonathan Vervenne fait coup double et s’empare du maillot jaune de leader devant Matthias Schwarzbacher (UAE Team Emirates Gen Z), vainqueur du CLM inaugural.

🔻 A final kilometer that encapsulates the previous ones, on the breakaway, mostly alone: unreal performance by Vervenne! 🔥

🔻Mille metri che racchiudono i km precedenti, in fuga, perlopiù da solo: mostruoso Vervenne! 🔥

⏪ The Continental Ultimo Kilometro#GiroNextGen #LastKM pic.twitter.com/2hdG505twv

