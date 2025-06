Filippo Agostinacchio (Biesse – Carrera – Premac) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Comme lors des deux jours précédents, l’échappée est allée au bout et l’Italien a fini par s’imposer en solitaire. Il devance ses compatriotes Alessandro Borgo (Bahrain Victorious Development Team) et Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike Development). Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) conserve le maillot rose.

Le classement de la 6ᵉ étape du Giro Next Gen 2025