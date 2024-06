Jakob Söderqvist (Lidl – Trek Future Racing) a remporté, ce dimanche, le CLM inaugural du Giro Next Gen, le Tour d’Italie des coureurs espoirs. Grand favori du jour, le Suédois a signé le meilleur temps, à près de 49 km/h de moyenne. Il devance Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo Team) et Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team U23). Côté Français, Paul Magnier (Soudal Quick-Step Devo Team) est 4ème à 10″, devant Noa Isidore (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team), 6ᵉ à 16″.

🔻 He was the main favourite for today, and he did not disappoint.

An early arrival for 🇸🇪 Jakob Söderqvist in Aosta, and a first win on this #GiroNextGen !

⏮ The Ultimo Kilometro ⤵️#LastKm pic.twitter.com/qDtYt0yGad

