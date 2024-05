Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape du Giro d’Italia. Dès les premiers hectomètres, deux coureurs de la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli) et Andrea Pietrobon (Polti Kometa) s’isolent à l’avant de la course. Derrière, les équipes de sprinters contrôlent l’écart. À 60 kilomètres de l’arrivée, l’équipe Ineos Grenadiers tente une bordure. Si certains coureurs sont Piégés, comme Jonathan Milan, tout finit par rentrer dans l’ordre quelques minutes plus tard.

Dans le final sinueux, Jonathan Milan s’impose dans les rues de Cento. Parfaitement emmené par Simon Consonni, L’Italien décroche sa troisième victoire d’étape sur ce Giro 2024 et conforte son maillot cyclamen. Il devance Stanisław Aniołkowski (Cofidis) et Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) est toujours solide maillot rose, 2:40″ devant Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe).

Le classement de la 13ᵉ étape du Giro d’Italia

Jonathan Milan Stanisław Aniołkowski Phil Bauhaus

