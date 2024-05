En raison des importantes chutes de neige, les organisateurs ont décidé, dans la confusion générale, de raccourcir la 16ᵉ étape du Giro d’Italia.

Cette 16ᵉ étape du Giro d’Italia aura décidément posé des problèmes aux organisateurs. Après l’annulation du Stelvio, il y a quelques jours, l’ascension du Giogo di S. Maria/Umbrail, qui culmine à près de 2500 mètres d’altitude, n’aura pas lieu en raison des importantes chutes de neige. Sur la ligne de départ à Livigno, à 1915 mètres, le départ a déjà été reporté en raison du froid et de la neige. Après plusieurs longues minutes d’incompréhension, les organisateurs ont finalement décidé de donner le départ réel en bas de la descente de l’Umbrail, soit supprimer les 85 premiers kilomètres de course. Les coureurs s’élanceront pour 118,4 km kilomètres de course aux alentours de 14 h 25.