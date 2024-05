Les spécialistes du contre-la-montre seront à l’honneur ce samedi. Voici la présentation de la 14ᵉ étape du Giro d’Italia.

Les coureurs s’élancent, ce vendredi, pour le deuxième et dernier contre-la-montre de ce Giro d’Italia 2024. Une étape longue de 31,2 kilomètres entre Castiglione delle Stiviere et Desenzano del Garda. Les coureurs traverseront plusieurs villages avec une série de montées et de descentes douces, avant de descendre vers la rive du lac de Garde. Contrairement au premier contre-la-montre, le parcours ne présente pas de difficulté et les spécialistes de l’effort en solitaire seront à leur avantage. Filippo Ganna sera le grandissime favori.

Nos favoris : Filippo Ganna, Magnus Sheffield, Tadej Pogačar, Mikkel Bjerg.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 40 sur Eurosport 1.

Départ du premier coureur : 13 h 20.

Arrivée de Tadej Pogačar : vers 17 h 10.