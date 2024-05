Après la dernière journée de repos, les coureurs arriveront au sommet du Monte Pana. Voici la présentation de la 16ᵉ étape du Giro d’Italia.

Une étape de haute montagne, mais avec des ascensions séparées par les vallées de l’Adige et de l’Isarco, qui dessinent trois parties. De la montagne, avec le Foscagno Stelvio (Cima Coppi de ce Giro 2024 après retrait du Stelvio), la plaine, de Prato allo Stevio jusqu’à peu après Bolzano, et encore de la montagne, avec l’ascension du Passo Pinei et l’arrivée à Val Gardena après Santa Cristina. Les trois derniers kilomètres sont presque intégralement en montée, à l’exception de la courte descente qui mène du centre de Santa Cristina, où commence l’ascension finale (pente moyenne à 12%, avec des pointes à 16% sur les premières rampes, marquées par des virages).

Nos favoris : Aurélien Paret-Peintre, Tadej Pogačar, Romain Bardet, Valentin Paret-Peintre.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 20 sur Eurosport 1.

Arrivée prévue entre 16 h 53 et 17 h 38.