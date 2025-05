Troisième et dernière étape sur le sol albanais avec 160 km vallonnés au programme. Voici la présentation de la 3ᵉ étape du Giro d’Italia 2025.

Une étape rythmée dont le départ et l’arrivée sont très proches. Le parcours consiste essentiellement en une boucle autour du mont Maja Qores (plus de 2000 m d’altitude). Le peloton parcourt la vallée du Lumi Shushicës vers le sud-est sur des routes larges et fluides. Après le col de Qafa Shakellës, commence un tronçon côtier de plus de 40 km sur une route sinueuse et vallonnée jusqu’à l’ascension de Qafa et Llogarasë : environ 11 km à plus de 7 %. Suit une descente rapide jusqu’à Vlora. Les 3 derniers kilomètres côtiers sont pratiquement plats, avec de courts changements de direction pour relier les lignes droites. La dernière ligne droite de 1 200 m est asphaltée et large de 8 m.

Nos favoris : Thomas Pidcock, Orluis Aular, Mads Pedersen, Quinten Hermans.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 00 sur Eurosport 1.