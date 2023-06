31 coureurs ont été disqualifiés du Giro U23 alors qu’ils se sont accrochés à des véhicules lors de la montée du Stelvio.

Loin du vainqueur Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team), 31* coureurs du Giro U23 ont été disqualifiés de la course à l’issue de la 4ème étape, qui arrivait au sommet du Stelvio. Ces coureurs ont été aperçus en train de s’accrocher à des voitures et des motos avant de rallier l’arrivée. Tous les coureurs ont écopé d’une amende de 100 francs suisse, d’un retrait 25 points au classement UCI et ont été disqualifiés de la course. Les quatre voitures de directeur sportif impliquées ont reçu une amende de 100 francs suisse et ont été exclus du Giro U23.

* : Dans un premier temps, 24 coureurs ont été disqualifiés.

La vidéo montrant les coureurs s’accrocher aux véhicules

La liste des coureurs disqualifiés