Alessandro Borgo (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche, la 31ème édition du Grand Prix Criquielion. Le moment décisif s’est produit à 16 kilomètres de l’arrivée, lorsqu’un groupe restreint de quatre coureurs s’est formé, incluant Alessandro Borgo, qui s’impose au sprint à Lessines. Il devance Fred Wright (Q36.5 Pro Cycling Team) et Pierre Thierry (TotalEnergies). Gabriele Bessega (Polti VisitMalta) complète le quatuor de tête, tandis que Tim Merlier (Soudal Quick-Step) règle le sprint du peloton à la 5ème place. À 21 ans, Borgo décroche sa première victoire chez les professionnels.
🥇Alessandro Borgo edged out Fred Wright to win Grand Prix Criquielion with a strong sprint from the lead group. The 21-year-old Italian took his first professional victory in style.#RideAsOne #rideforGino
— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 24, 2026
Le classement du Grand Prix Criquielion 2026
- Alessandro Borgo
- Fred Wright
- Pierre Thierry
