Alessandro Borgo (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche, la 31ème édition du Grand Prix Criquielion. Le moment décisif s’est produit à 16 kilomètres de l’arrivée, lorsqu’un groupe restreint de quatre coureurs s’est formé, incluant Alessandro Borgo, qui s’impose au sprint à Lessines. Il devance Fred Wright (Q36.5 Pro Cycling Team) et Pierre Thierry (TotalEnergies). Gabriele Bessega (Polti VisitMalta) complète le quatuor de tête, tandis que Tim Merlier (Soudal Quick-Step) règle le sprint du peloton à la 5ème place. À 21 ans, Borgo décroche sa première victoire chez les professionnels. 

Le classement du Grand Prix Criquielion 2026

  1. Alessandro Borgo
  2. Fred Wright
  3. Pierre Thierry

