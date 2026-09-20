Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce dimanche, la 80ème édition du Grand Prix d’Isbergues – Pas de Calais. Au terme des 200 kilomètres de course, le Néerlandais s’est imposé au sprint. Il devance Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team). Premier Français, Jason Tesson (TotalEnergies) prend la quatrième place. Déjà vainqueur l’an dernier, Kooij conserve sa victoire à Isbergues et décroche sa sixième victoire de la saison.

Olav Kooij wins GP d’Isbergues 2026! pic.twitter.com/v82qKsmBTC — Eemeli (@LosBrolin) September 20, 2026

Le classement du Grand Prix d’Isbergues 2026

Olav Kooij Matteo Moschetti Arvid De Kleijn





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