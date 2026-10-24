Ceylin del Carmen Alvarado et Joran Wyseure ont remporté la troisième manche du HG Cross 2026-2027.

La troisième manche du HG Cross 2026-2027 avait lieu ce samedi à Heerderstrand (Pays-Bas). Chez les femmes, Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix – Premier Tech) a fait la diffèrence dans le dernier tour pour dérocher sa première victoire de la saison. Elle devance ses compatriotes néerlandaises Denise Betsema (De Ceuster Bouwkranen) et Aniek van Alphen (777TV CX Team). Première Française, Hélène Clauzel (777TV CX Team) prend la 8ème place.

An impressive win from Ceylin Alvarado at HG Cross Heerderstrand 🇳🇱😍 https://t.co/HGcnMKuYxm — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 24, 2026

Le classement du HG Cross Heerderstrand Femmes

Ceylin del Carmen Alvarado Denise Betsema Aniek van Alphen

Joran Wyseure revient de nulle part

Chez les hommes, malgré un départ complétement manqué, Joran Wyseure (Crelan – Corendon) a remonté tous ses concurrents avant de distancer Joris Nieuwenhuis (Heizomat – Cube) dans le dernier tour et de s’imposer devant le Néerlandais. Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech) complète le podium du jour. Le cyclo-cross continue ce dimanche 25 octobre à Overijse, à l’occasion de la première manche du Superprestige 2026-2027.

A huge victory for Joran Wyseure at HG Cross Heerderstrand 🙌🏆 https://t.co/EepFb1XIM2 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 24, 2026

Le classement du HG Cross Heerderstrand