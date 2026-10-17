Michael Vanthourenhout et Marie Schreiber ont remporté le Berencross, deuxième manche du HG Cross, disputé à Meulebeke.

La deuxième manche du HG Cross 2026-2027 avait lieu ce dimanche à Meulebeke, en Belgique, lors du Berencross. À 13h45, les femmes s’élancaient pour six tours de course. Une averse juste avant le départ et dans les premiers tours a rendu le circuit boueux. La championne du Luxembourg Marie Schreiber (Team SD Worx – Protime) s’est imposée au terme d’une course riches en rebondissements. Elle devance Anniek van Alphen (777 TV CX Team) et le championne du monde Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), qui est revenue après avoir chuté à la mi-course. Pour son retour à la compétition, Fem Van Empel (Specialized TMRW) termine au pied du podium. Première Fraçaise, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) prend la 11ème place.

Marie Schreiber takes the win at HG Cross Meulebeke! 🏆 Aniek van Alphen and Lucinda Brand join her on the podium, with Fem van Empel finishing fourth on her return to racing 👏 https://t.co/BZz2oiSSGh — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 17, 2026

Le classement du HG Cross de Meulebeke Femmes

Marie Schreiber Anniek van Alphen Lucinda Brand

Vanthourenhout enchaîne

Sur la course Hommes, comme la semaine dernière à Termonde, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) s’est imposé au sprint. Il devance les Alepcin – Premier Tech, Jenthe Michels et Niels Vandeputte. À 32 ans, Vanthourenhout décroche sa deuxième victoire en deux manches disputés sur le HG Cross.

Perfectly timed acceleration! 🚀 Michael Vanthourenhout continues his fine form as he takes the win at HG Cross Meulebeke! 👏 https://t.co/YKFYVMMcpl — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 17, 2026

Le classement du HG Cross de Meulebeke Femmes