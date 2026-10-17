Michael Vanthourenhout et Marie Schreiber ont remporté le Berencross, deuxième manche du HG Cross, disputé à Meulebeke. 

La deuxième manche du HG Cross 2026-2027 avait lieu ce dimanche à Meulebeke, en Belgique, lors du Berencross. À 13h45, les femmes s’élancaient pour six tours de course. Une averse juste avant le départ et dans les premiers tours a rendu le circuit boueux. La championne du Luxembourg Marie Schreiber (Team SD Worx – Protime) s’est imposée au terme d’une course riches en rebondissements. Elle devance Anniek van Alphen (777 TV CX Team) et le championne du monde Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), qui est revenue après avoir chuté à la mi-course. Pour son retour à la compétition, Fem Van Empel (Specialized TMRW) termine au pied du podium. Première Fraçaise, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) prend la 11ème place.

Le classement du HG Cross de Meulebeke Femmes

  1. Marie Schreiber
  2. Anniek van Alphen
  3. Lucinda Brand

Crédit : HG Cross

 

Vanthourenhout enchaîne

Sur la course Hommes, comme la semaine dernière à Termonde, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) s’est imposé au sprint. Il devance les Alepcin – Premier Tech, Jenthe Michels et Niels Vandeputte. À 32 ans, Vanthourenhout décroche sa deuxième victoire en deux manches disputés sur le HG Cross.

Le classement du HG Cross de Meulebeke Femmes

  1. Michael Vanthourenhout
  2. Jente Michels
  3. Niels Vandeputte

Crédit : Pauwels Sauzen Altez Industriebouw