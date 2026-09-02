Étape de montagne sur les routes andalouses au programme ce jeudi. Voici la présentation de la 12ème étape de La Vuelta 2026.

Fernando Escartin : « L’Andalousie accueillera le peloton de La Vuelta 26 avec une étape de montagne particulièrement difficile. Le traditionnel duo d’ascensions que forment Velefique et Calar Alto marquera une journée importante pour les cyclistes qui se battent pour le classement général. »

Départ fictif : 13 h 07

Arrivée prévisionnelle : 17 h 16

Nos favoris : Oscar Onley, Enric Mas, Primoz Roglic, Enric Mas.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 45 sur Eurosport 1.