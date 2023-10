Arnaud Démare (Arkéa-Samsic) a remporté, ce jeudi, la 73ᵉ édition de Paris-Bourges. Dans les derniers kilomètres, les trois échappées Dries de Bondt (Alpecin-Deceunicnk), Maximilien Juillard (Van Rysel – Roubaix Lille Métropole), Enekoitz Azparren (Euskaltel – Euskadi) résistent au retour du peloton, mais sont finalement repris à moins de 3 kilomètres. Idéalement placé, Arnaud Démare s’impose au sprint devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty), 6ᵉ, est tombé juste après avoir franchi la ligne. À 32 ans, Arnaud Démare signe sa quatrième victoire de la saison, la 95ᵉ de sa carrière.

La réaction d’Arnaud Démare

« J’avais de nombreux podiums ici à Paris-Bourges, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir ajouter cette course à mon palmarès. Tous mes coéquipiers ont vraiment fait un super boulot, il y avait de la concurrence, je savais que ça allait être difficile, je réussis et je suis très content pour l’équipe. On a pris la tête à un kilomètre de l’arrivée et finalement Bora-Hansgrohe emmène le sprint, je patiente et je finis par trouver l’ouverture, j’ai tout donné et ça fait plaisir de gagner ici. C’est ma 2ᵉ victoire pour Arkéa-Samsic, ma 95ᵉ en carrière. Tout ce que je peux prendre, je le prends et on ne va pas s’arrêter là. Il reste Paris-Tours dimanche, ça va être difficile comme d’habitude. C’est une course que j’aime bien, on va essayer de profiter de la bonne spirale actuelle pour aller chercher la victoire à nouveau. »

