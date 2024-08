Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Allemagne. L’Italien s’est imposé au sprint devant Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Max Kanter (Astana Qazaqstan Team). Après avoir remporté le prologue, Milan s’offre une deuxième victoire consécutive et conforte son maillot bleu de leader du classement général.

Jonathan Milan confirme de plus en plus son statut et s’adjuge la première étape du Tour d’Allemagne ! #lequipeVELO pic.twitter.com/V2IzeCHzjD

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 22, 2024