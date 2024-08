Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, le prologue du Tour d’Allemagne 2024. Au terme des 2,9 km de parcours dans les rues de Schweinfurt, l’Italien a signé le meilleur temps en 3:16″, à plus de 53 km/h de moyenne. Il devance son coéquipier Mads Pedersen, +01″, et Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), +02″. À 23 ans, Milan décroche sa septième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader du classement général.

Man kommt hier kaum hinterher! Die Favoriten geben sich gegenseitig die Klinke auf dem Hot Seat. Erst übernimmt Ethan Hayter (@INEOSGrenadiers ) die Führung und dann kommt das italienische Powerhorse Jonathan Milan von @LidlTrek dazwischen. Mehr Action geht nicht! 😍 pic.twitter.com/qgEE3tkwut — Lidl Deutschland Tour (@DeineTour) August 21, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Allemagne