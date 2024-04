Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour de Romandie. Au terme des 2,28 kilomètres du parcours escarpé dans les rues de Payerne, le Néerlandais a signé le meilleur temps en 02:55″. Il devance Cameron Scott (Bahrain-Victorious), +01″ et Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), +02″. À 24 ans, Zijlaard décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot jaune de leader.

Maikel Zijlaard remporte le prologue du Tour de Romandie !

Le Néerlandais de l'équipe Tudor s'est montré le plus rapide sur ce parcours court et technique, où deux Français figurent dans le top 5 (Julian Alaphilippe et Dorian Godon). #lequipeVELO pic.twitter.com/Z6y2wKIYKF

