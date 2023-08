Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ et dernière étape du Tour d’Allemagne, disputée entre Hanovre et Brême. Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Phil Bauhaus (Bahrain-Victoirous) et Marius Mayrhofer (dsm-firmenich). Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) prend une belle quatrième place. Après sa victoire sur la première étape, Ilan Van Wilder remporte le classement général de ce Tour d’Allemagne 2023. Il devance, sur le podium final, Felix Großschartner (UAE Team Emirates) et Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe).

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour d’Allemagne