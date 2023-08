Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Allemagne. Sorti dans la dernière difficulté du jour, le coureur belge a pris les bonifications au sommet avant de poursuivre son effort en compagnie de Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) et Felix Großschartner (UAE Team Emirates). À 23 ans, Van Wilder s’impose au sprint devant Großschartner et Sivakov. Le Belge décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Allemagne