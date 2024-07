Davide De Pretto (Jayco-AlUla) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Autriche. Après avoir attaqué dans le final de cette première étape, l’Italien s’est imposé au sprint, juste devant Rui Oliveira (UAE Team Emirates). Niklas Behrens (Lidl – Trek Future Racing) complète le podium. À 22 ans, De Pretto décroche sa première victoire chez les professionnels. Après avoir pris des bonifications en cours d’étape, Max Walscheid (Jayco-AlUla) s’empare de la tête du classement général.

Davide De Pretto wins the second stage of Tour of Austria! #TourofAustriahttps://t.co/yt4IDFe38l pic.twitter.com/L8l4MjLCIr

— Eemeli (@LosBrolin) July 3, 2024